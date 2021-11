Riskante gok met Shiba Inu levert magazijnier (35) genoeg geld op om te stoppen met werken

Experten, centrale banken en overheden waarschuwen ervoor dat cryptomunten de stabiliteit van het financiële systeem in gevaar kunnen brengen. Tegelijk raken digitale munten meer ingeburgerd en lijkt ook het bankensysteem de alternatieve geldsoort te aanvaarden.

Ondertussen staat een nieuwe generatie miljonairs op, rijk geworden dankzij riskante investeringen in cryptomunten. Het tijdschrift Fortune sprak met de 35-jarige Rob, een Amerikaanse magazijnier. De man had een job met een jaarloon van 68.000 dollar (59.000 euro), maar die heeft hij opgegeven. Hij blijft nu thuis om voor zijn zoontje te zorgen. Voorts vult hij zijn dagen met online discussies over cryptomunten.

Hoe werken cryptomunten? Bekijk het in deze video:

In februari 2021 besloot Rob om 8.000 dollar (7.000 euro) van zijn spaarcenten in de meme-coin Shiba Inu te steken. Die kostte toen 0,00000001 dollar per token. Zijn investering leverde hem 800 miljard tokens op. Toen de koers in mei was gestegen tot 0,00035 dollar verkocht Rob een deel van zijn digitale munten. Hij zette toen ook 500.000 dollar (433.000 euro) op zijn bankrekening.

‘HODLen’

Volgens Fortune heeft Rob (35) nog altijd voor dan 1 miljoen dollar (865.000 euro) Shiba Inu tokens in zijn portefeuille, maar hij is van plan om die te ‘HODLen’. HODL staat voor ‘Hold On for Dear Life’, een belangrijke term in de cryptowereld. Het is eigenlijk gewoon het vasthouden van een munt, om ze nooit te verkopen.

