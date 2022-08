Rijn vanaf vrijdag haast onbevaarbaar. En dat is een probleem voor de industrie

Death Valley dicht door overstro­min­gen: in drie uur bijna volledige hoeveel­heid regen die normaal in heel jaar valt

Terwijl we in België snakken naar een druppel regen, is de heetste plaats op aarde en de droogste van Noord-Amerika getroffen door overstromingen. In Death Valley National Park viel afgelopen weekend in drie uur tijd bijna de volledige hoeveelheid regen die normaal in een heel jaar valt.

14:36