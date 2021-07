Rijkste mens ter wereld, Jeff Bezos, nog wat rijker geworden

Zestig jaar gewacht en nu mag ze eindelijk de ruimte in: naast Bezos zit straks 82-jarige ‘Wally’ Funk

2 juli “I’ll be flying ’til I die!”, zei Mary ‘Wally’ Funk twee jaar geleden. Ze was toen 80, en ze heeft niet gelogen: over goed twee weken gaat de Amerikaanse luchtvaartpionier nog eens vliegen. Vér weg, want ze reist mee met Jeff Bezos naar de ruimte. Van NASA mocht ze nooit in een raket stappen — niks voor vrouwen, vonden die — maar nu maakt ze toch haar droom waar. “Ik deed alles wat niemand van een meisje verwachtte.”