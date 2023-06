Rijkste Belg ziet fortuin op één dag tijd met 640 miljoen euro aandikken

Op Wall Street houden ze van falafel: het aandeel van Cava Group, een Amerikaanse keten gespecialiseerd in mediterraans eten, eindigde op 43,78 dollar op zijn eerste beursdag. Dat is een verdubbeling van de intekenprijs van 22 dollar. De grootste aandeelhouder is het bedrijf Artal, de Luxemburgse holding in handen van de Belg Eric Wittouck. Door het succes op de Amerikaanse beurs is het vermogen van de rijkste familie van ons land met zo’n 640 miljoen euro toegenomen. Dat schrijft ‘De Tijd’.