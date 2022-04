Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie betaalde vorig jaar 3,4 miljard aan vakantiegeld uit

Het vakantiegeld dat uit de RJV-Kas werd betaald ligt 52 miljoen euro - of 1,5 procent - lager dan in 2020, zo blijkt ook uit het jaarverslag.

Naast de RJV-Kas bestaan er nog negen sectorale vakantiefondsen, onder meer in de bouw- metaal- en voedingssector. Wanneer ook hun bedragen worden meegeteld, dan loopt het totale uitbetaalde vakantiegeld in 2021 op naar een brutobedrag van 5,40 miljard euro, voor alles samen 1,59 miljoen werknemers.

Ongeveer 85 procent van het toegekende vakantiegeld vloeit voort uit effectief gewerkte dagen. De resterende 15 procent is afkomstig van de dagen die daaraan worden gelijkgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om ziekte, bevallingsverlof of economische werkloosheid.

Opvallend is dat het vakantiegeld voor die gelijkstellingen in 2021 meer dan verdubbeld is: van 347,78 miljoen euro naar 809,37 miljoen. Dat is in grote mate een gevolg van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, die in de coronacrisis werd toegepast. Die werkloosheidsdagen mochten voor de berekening van het vakantiegeld namelijk worden gelijkgesteld met effectieve werkdagen.