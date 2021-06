Rijkenclub telt meer dan 20 miljoen leden: gezamenlijk vermogen aangegroeid tot bijna 80 biljoen dollar

Action start met webshop in Nederland: geen plannen om dat ook in België uit te rollen

25 juni Discounter Action heeft een webshop geopend in Nederland. Daarin is een klein assortiment van producten te vinden die je niet in de winkel kan kopen. Het gaat om een proefproject, dat tot eind dit jaar loopt. De keten heeft geen plannen om iets dergelijks ook in België uit te rollen, bevestigt woordvoerder Frank van Rutten aan HLN.