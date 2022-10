Reporter Luc Haekens (54) laat in zijn portefeuille kijken: “Reizen is de enige uitgave die je rijker maakt”

Op donderdag bezoekt Luc Haekens in ‘Het grote onbekende’ op Eén Erasmusstudenten over de hele wereld, waaronder zijn dochter Justine in Schotland. Is de 54-jarige televisiemaker zélf eigenlijk opgegroeid in een gezin waar geld moest rollen? En waar trekt Vlaanderens grappigste reporter tegenwoordig met plezier z’n portefeuille voor open? In onze rubriek centen en percenten gooit hij het allemaal op tafel.