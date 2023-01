Renteverhoging kostte federale staat 10 miljard euro

Econoom over de begroting: “Het is extreem uit de hand gelopen”

België heeft de slechtste begroting van Europa. Hoe is het zo ver kunnen komen? Volgens econoom en begrotingsexpert Wim Moesen (78) begon het fout te lopen in de regering-Verhofstadt: “Heel veel politici stappen in het verhaal van de grabbelton: je moet je achterban overal cadeautjes geven. Ze maken daarmee een grote fout.” Hoezeer moeten we ons zorgen maken?

