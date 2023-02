Rente op woonlening 3 keer hoger dan twee jaar geleden: is het vandaag slimmer om voor een variabel tarief te kiezen?

In tijden van historisch lage rentevoeten lag de keuze voor een vaste rentevoet voor de meeste kredietnemers voor de hand. Op die manier slaagde je erin om gunstige voorwaarden voor de volledige looptijd van de woonlening vast te klikken. Ondertussen liggen de rentevoeten meer dan 3 keer hoger dan twee jaar geleden. Kies je daarom vandaag beter voor een variabele rentevoet? En welke risico’s houdt dat in?

Bij een vaste rentevoet leg je de rente vast bij de start van het woonkrediet. De voorwaarden blijven ongewijzigd, ongeacht de evolutie van de langetermijnrente. Bij een variabele rentevoet herziet de bank jouw rentevoet na een bepaalde periode. Dat is in jouw voordeel wanneer de rente daalt of in je nadeel als de rente stijgt. De periodiciteit van de herziening legt de bank vooraf vast in de kredietformule. De aanpassing gebeurt minimaal jaarlijks en maximaal vijfjaarlijks.

Van 1% naar 3,29%

Dat jouw rentevoet vast ligt voor de volledige looptijd van het woonkrediet, was tot voor kort een onmiskenbaar voordeel. Een tweetal jaar geleden prikte je op die manier zelfs rentevoeten van ongeveer 1 procent vast voor woonkredieten met een looptijd van twintig jaar, een vaste rentevoet en een eigen inbreng van minimaal twintig procent.

Vandaag liggen de rentevoeten volgens de Rentebarometer van Immotheker met 3,29 procent gemiddeld ruim drie keer hoger. Een variabele rentevoet geniet doorgaans een grotere populariteit wanneer de rente hoog staat, in de hoop dat die tijdens de looptijd van de lening daalt.

Vaste rentevoet blijft populairst

Toch blijft de zekerheid van een vaste rentevoet vandaag nog altijd de favoriete optie. “Op basis van de cijfers van januari 2023 blijkt dat nog steeds het overgrote deel van de toegekende woonkredieten een vaste rentevoet of een rentevoet die langer dan tien jaar vast is, heeft”, duidt Isabelle Marchand, woordvoerder bij bankenkoepel Febelfin.

Bij BNP Paribas Fortis, dat een op de vier hypotheekleningen in België financiert, koos 13 procent van de klanten in 2022 voor een variabele rentevoet. “Toch is dat een stuk hoger dan de zeven procent een jaar eerder. De rentevoeten stegen minder snel bij een jaarlijkse aanpasbare formule dan bij de vaste rentevoeten, waardoor die in bepaalde gevallen vrij aantrekkelijk oogden. Eén van de voordelen van de variabele rentevoet is dat die bij aanvang van het woonkrediet doorgaans lager ligt dan een vaste rentevoet”, verduidelijkt woordvoerder Valéry Halloy.

Vandaag is dat echter niet altijd het geval en ligt de instaprentevoet van verschillende banken bij een vaste rente lager dan bij een periodiek aanpasbare lening. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Belfius waar de tariefkaarten bij een vaste rentevoet en een looptijd van twintig jaar een jaarlijkse rentevoet van 4,37% afficheren. Bij een variabele rente met jaarlijkse renteherziening gaat het om 4,80%.

Blijft de rente stijgen?

Om de inflatie tegen te gaan, verhoogde de Europese Centrale Bank de voorbije maanden al meermaals haar beleidsrente. Dergelijke renteverhogingen maken leningen duurder. Vandaag bedraagt de beleidsrente 2,5 procent. BNP Paribas Fortis verwacht dat die richting het einde van dit trimester verder zal stijgen tot 3,25 procent, om nadien voor de rest van het jaar te stabiliseren. De grootbank verwacht daarnaast dat greenflation – of de inflatie veroorzaakt door de transitie naar groene energie – zal leiden tot een constant inflatiepeil van 2 tot 4 procent. “Hoe de banken dit dan vertalen in hun rentebeleid, is verschillend van bank tot bank en afhankelijk van hun commercieel beleid en businessmodel”, geeft Isabelle Marchand aan.

Variabele rentevoet wint aan aantrekkingskracht

John Romain, de CEO van Immotheker, gaf in De Tijd aan dat de zwakke economische groei en de toenemende grip op de inflatie er waarschijnlijk toe leiden dat we de rentepiek stilaan hebben bereikt. Hij ziet ook op langere termijn weinig redenen voor structureel hogere rentes. “In Europa is de rente door de oorlog in Oekraïne de hoogte ingeschoten, maar dat is een tijdelijke situatie. Ik verwacht op de langere termijn een normalisatie van de rentes naar beneden toe”, luidt het. Hij adviseert bijgevolg om te opteren voor een variabele rentevoet.

BNP Paribas Fortis neemt een minder uitgesproken stelling in. “Voor elke klant zoeken we de beste combinatie tussen de looptijd van het krediet, het bedrag en een vaste of variabele formule. Bij variabele tarieven voert de adviseur vaak een worstcasescenario uit en is het uiteindelijk de klant die de beslissing neemt. Het budget moet wel klaar zijn om een verhoging van de maandelijkse betalingen op te vangen”, aldus Valéry Halloy.

Veiligheidsmechanismen

BNP Paribas Fortis wijst erop dat bij een variabele rentevoet het risico dat jouw maandelijkse betaling aanzienlijk stijgt, vrij beperkt blijft. “De tarieven kunnen namelijk wettelijk slechts verdubbelen na één of meer opeenvolgende herzieningen”, luidt het. “Dit betekent dat, indien de startrente bij een variabele rentevoet al vrij laag is, bijvoorbeeld 2 procent, de maximale stijging van de rentevoet op 4 procent wordt afgetopt. In die zin is het risico dat gekoppeld is aan een variabele rente relatief gezien beperkt”, vult Isabelle Marchand aan.

Wie nog meer zekerheid wil inbouwen, vindt soelaas bij een accordeonkrediet. Die lening houdt zowat het midden tussen een vaste en variabele formule. Je betaalt maandelijks hetzelfde bedrag af, maar de bank kan de looptijd wel aanpassen. De kredietgever baseert zich op de marktrentes. Zijn die weinig volatiel, dan blijft de looptijd behouden. In geval van een stijging of daling, verlengt of verkort de looptijd. Je betaalt dus mogelijk enkele maanden meer of minder af. De maximale verlenging van de looptijd bedraagt meestal vijf jaar.

Herziening vaste rentevoet

Daarnaast kan je uiteraard nog altijd een vaste rentevoet kiezen en het woonkrediet bij een sterk dalende marktrente herzien. Veel kredietnemers herzagen hun lening toen de rentevoeten twee jaar geleden een bodempeil bereikten. Op die manier ruilden ze hun woonkrediet dat ze in tijden van hogere rentes afsloten in voor een lucratiever aanbod. Al gaan daar ook kosten mee gepaard en moeten de rentevoeten dus stevig dalen vooraleer zo’n switch loont.

