Rente op spaarboekjes blijft zeker nog tot na de zomer van 2019 laag

13 september 2018

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de lage rentetarieven zeker tot na de zomer van 2019 onveranderd. Dat laat de centrale bank weten na afloop van de beleidsvergadering. Dat betekent dat de rente op uw spaarboekjes zeker nog tot dan laag blijft.

De lage rente op uw spaarboekjes blijft nog zeker tot volgende zomer onveranderd. De ECB houdt de herfinancieringsrente op 0 procent, waardoor banken gratis geld kunnen lenen bij de centrale bank. De depositorente blijft op -0,4 procent.

Voorts meldt de ECB dat in december het Quantitative Easing-opkoopprogramma van obligaties wordt stopgezet zoals eerder al bekendgemaakt werd. In oktober zal nog 15 miljard euro aan obligaties worden gekocht, in tegenstelling tot 30 miljard deze maand.



Het opkoopprogramma en de lage rente kwamen er na de financiële crisis van 2008, en moeten de inflatie op peil houden en de economische groei in de eurozone aanzwengelen.