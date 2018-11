Renault-topman Carlos Ghosn blijft tien dagen langer in de cel kg

21 november 2018

09u39

De hechtenis van Carlos Ghosn, CEO van de Franse autofabrikant Renault en voorzitter van diens Japanse samenwerkingspartners Nissan en Mitsubishi, is met tien dagen verlengd. Dat melden verschillende media. Begin deze week raakte bekend dat Ghosn gesjoemeld heeft met zijn belastingaangifte.

Ghosn wordt ervan verdacht tussen juni 2011 en juni 2015 tot vijf keer toe te weinig geld te hebben aangegeven bij de fiscus. Zo zou hij een totaalbedrag van 4,9 miljard yen (37 miljoen euro) hebben aangegeven, in plaats van bijna 10 miljard yen (77 miljoen euro).

Hij werd maandag gearresteerd op verdenking van het overtreden van de financiële wetgeving. Zowel de rechtbank als de procureur wilden vandaag niet reageren op de zaak.



Nissan kondigde eerder al aan Ghosn uit zijn functie te willen ontslaan. Ghosn blijft voorlopig wel CEO van Renault, hoewel er naar een tijdelijke vervanger wordt gezocht om het roer over te nemen terwijl de topman in de cel zit.



Ook directeur Greg Kelly, die eveneens maandag werd opgepakt, blijft overigens tien dagen langer in de cel.

Beurs

De arrestatie van Ghosn zorgde ervoor dat het aandeel van Nissan fors achteruitging op de beurs van Tokio. Het aandeel van Nissan sloot de dag af met een verlies van 5,45 procent op 970,7 yen. Het aandeel van Mitsubishi Motors, waar Ghosn ook voorzitter van is, verloor 6,84 procent tot 680 yen. Vandaag toonde het aandeel van Nissan herstel en klom 0,4 procent.