“Reken ongeveer een euro per liter als je een tank moet vervangen”: dit kan je doen bij een lekkende stookolietank

“Er zijn geen tekorten in de winkels”, taskforce moet dat ook op termijn vermijden

Er zijn geen tekorten in de winkels. Dat zegt handelsfederatie Comeos op basis van een rondvraag bij de supermarkten. Een brede taskforce moet ook vermijden dat er door de oorlog in Oekraïne op termijn lege rekken in de supermarkten ontstaan. Flexibiliteit is daarbij het sleutelwoord.

29 maart