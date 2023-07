Reis geannuleerd door een bosbrand? Op deze vergoedingen kan je (niet) rekenen

Reisverzekeringen bieden je heel wat bescherming, maar voor natuurrampen bent je meestal niet gedekt. Michael Vergauwen, woordvoerder van VAB, verwijst naar de uitsluitingen in de algemene voorwaarden van de VAB-reisbijstandsverzekering: “Natuurrampen, zoals lawines, het vallen van stenen, rotsverschuivingen, terreinverschuiving, aardbeving, druk van sneeuwmassa, hagel, hoog water, overstroming, bosbrand, storm, orkaan en alle andere weersomstandigheden, ... tenzij anders vermeld in de specifieke voorwaarden van de onderschreven waarborgen.”

Catastrofedekking

Bij Allianz Assistance is er, met een franchise van 25%, wél een dekking voor annulering in de jaarformule Royal Service. Dat laat Rudi Lichtert van Allianz Assistance ons weten. “In alle hedendaagse formules voorzien we ‘catastrofedekking in het buitenland’. Moet een verzekerde reiziger door een natuurramp, bijvoorbeeld een bosbrand, zijn verblijf verlengen waardoor de voorziene terugreis op het geplande tijdstip onmogelijk kan doorgaan, dan vergoedt Allianz Assistance de extra verblijfskosten, zoals bijvoorbeeld hotel en maaltijden, ter plaatse vanaf één bijkomende overnachting tot maximum 120 euro per verzekerde persoon per dag, tot maximaal vijf dagen en dat na het voorleggen van de originele bewijsstukken.”

Wél bijstand bij medische problemen

Zoals bij alle andere verzekeraars die we contacteerden, komt ook de reisbijstandsverzekering van Europ Assistance tussen bij medische problemen ter plaatse. “Heeft een of meerdere leden medische zorgen nodig, dan moet hij of zij zich daar medisch laten behandelen”, zegt Xavier Van Caneghem. “Bijvoorbeeld door een arts of in een ziekenhuis. De verzekerde neemt dan best ook meteen contact op met de bijstandscentrale. Daarna zal de verzekering op basis van de medische gegevens en contractuele verbintenissen de nodige tussenkomsten voorzien.”

Annulatie omwille van bosbrand kan alleen als daarvoor een negatief reisadvies of reisverbod geldt. Xavier Van Caneghem, Europ Assistance

Volg de richtlijnen van de lokale autoriteiten

Pieter Kussé van KBC Verzekeringen geeft aan dat het altijd belangrijk is de aanwijzingen en de richtlijnen van de lokale autoriteiten op te volgen. “Bij een bosbrand kan evacuatie noodzakelijk zijn. In dat geval brengen de lokale autoriteiten je in veiligheid op een centrale opvangplaats. Reis je met een touroperator, dan kan je bij dat kanaal terecht voor advies en hulp. Als je zelf je reis heeft samengesteld, dan neem je best contact op met je reisverzekeraar, die kan nakijken wat de mogelijkheden zijn.”

Ook voor onder meer Europ Assistance en Touring is de situatie ter plaatse cruciaal. “De verzekering komt tussen als je de wetgeving en instructies van de overheid hebt gevolgd. De reiziger is dus niet gedekt als hij of zij in een regio blijft of naar een regio gaat die verboden is”, aldus Danny Smagghe van Touring.

Wat als je nog op reis moet vertrekken?

“Moet je nog afreizen naar het getroffen gebied? Dan neem je best vooraf contact op”, aldus Pieter Kussé van KBC Verzekeringen. “Is door bosbrand de accommodatie vernield, dan kan je de de eventuele annuleringskosten vergoed krijgen afhankelijk van je contract. Weet dat er ook dikwijls kan omgeboekt worden naar een andere accommodatie.

Wil je zelf niet meer naar het getroffen gebied reizen, dan is de kans groot dat je de kosten voor de annulering van de vakantie niet krijgt.” Bij Touring gaat de annulatieverzekering uit van volgend principe. “Annuleren omwille van bosbrand kan alleen als daarvoor een negatief reisadvies of reisverbod geldt. Als bijvoorbeeld de accommodatie niet beschikbaar is, moet de verhuurder een alternatief voorstellen of vergoeden.”

Xavier Van Caneghem van Europ Assistance Belgium geeft tot slot nog mee dat een touroperator afhankelijk van de omstandigheden de reis kan omboeken, op een later tijdstip laten plaatsvinden of annuleren met eventuele terugbetaling. “Maar dat moet de reiziger met de touroperator regelen”, aldus de woordvoerder.

