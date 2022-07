Regulering van de markt heeft geleid tot goedkopere prijzen, maar telecom blijft duur in België

Spaargids.be Je oren beschermen tijdens de festivals: deze ziekenfond­sen vergoeden je oordoppen op maat

Tomorrowland is officieel ingeluid. Drie weekends met in totaal 600.000 bezoekers aangemoedigd door een leger dj’s over veertien podia beloven héél wat decibels te produceren. Wil je het feest niet laten verknallen door tinnitus? Dan investeer je best in oordoppen op maat. En je hoort het goed: je mutualiteit betaalt de aankoop misschien wel gedeeltelijk terug. Spaargids.be zet je voordelen op een rij.

