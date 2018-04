Regering mikt pas in 2020 opnieuw op begrotingsevenwicht TT

20 april 2018

12u35

Bron: Belga 0 Geld De federale regering wil in 2020 opnieuw met een begroting in evenwicht aanknopen. Dat werd vanmiddag vernomen van minister van Begroting Sophie Wilmès (MR), nadat het kernkabinet zich had gebogen over een nieuw rapport van de Hoge Raad voor Financiën. Diezelfde Hoge Raad stelt eveneens een structureel evenwicht in 2020 voorop.

De regering-Michel boog zich over dat rapport naar aanleiding van de opmaak van haar Stabiliteitsprogramma voor de periode 2019-2021, dat op 30 april bij de Europese Commissie op tafel moet liggen.

Bij de start van de legislatuur was het de bedoeling in 2018 opnieuw een begroting in evenwicht af te leveren, maar die deadline werd al eerder opgeschoven.