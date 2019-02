Regering bevriest sociale tarieven gas en elektriciteit HA

15 februari 2019

12u38

Bron: Belga 0 Geld De regering zal de verhoging van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit bevriezen. Dat heeft de ministerraad vandaag beslist.

Vorige week raakte bekend dat het sociaal tarief voor gas en elektriciteit met respectievelijk 28 en 22 procent zou stijgen vanaf 1 februari. "Nog nooit eerder was die zo hoog en zo bruusk", reageerde minister van Economie Kris Peeters (CD&V). Gisteren zei Peeters al dat hij een ministerieel besluit klaar had om het sociaal tarief te bevriezen.

Deze voormiddag heeft de regering beslist om de verhoging van de sociale tarieven voor de komende zes maanden te bevriezen. Intussen moeten de bevoegde ministers - naast Peeters ook minister van Economie Marie Christine Marghem - met energieregulator CREG overleggen over een structurele oplossing.



"Wat is berekend door de CREG en vorige week aangekondigd, gaat niet door. Het sociaal tarief blijft behouden op het niveau van voor 1 februari", aldus Peeters.

Dat besluit moet nog voorgelegd worden aan de Raad van State, de gewesten en in het parlement, maar de bevriezing zou retroactief werken. "We rekenen op het parlement voor hun politieke steun", zei premier Charles Michel. Zijn ontslagnemende regering heeft daar geen meerderheid meer. "Dit is een belangrijke beslissing, waar nog eens uit blijkt dat we ook voor die groep die het al moeilijk heeft, de nodige inspanningen doen."

De maatregel kost 13 miljoen euro. Dat geld komt uit een fonds dat bestemd is voor verwarmingspremies, zei Marghem. De CREG moet nu binnen de zes maanden een nieuw systeem uitwerken voor de berekening van de sociale tarieven, om een nieuwe plotse stijging te voorkomen. "We willen kunnen corrigeren als het nodig is", aldus nog Marghem.