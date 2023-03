Redder in het zwembad is een knelpuntberoep: Lorenzo getuigt over de voor- en nadelen van zijn job

JobatDe job van zwembadredder maakt deel uit van de VDAB-lijst der knelpuntberoepen. Het water staat almaar meer zwembaden dan ook aan de lippen in hun zoektocht naar voldoende personeel. Toch heeft de job heel wat in petto. Dat blijkt uit het gesprek tussen Jobat.be en de enthousiaste Lorenzo Zauters (34) uit Waregem.

Deze West-Vlaming dook zo’n vijf jaar geleden in de job van redder in het zwembad. Eerst ging hij enkele maanden aan de slag in een stedelijk zwembad in Kortrijk. Sinds 4,5 jaar werkt hij bij LAGO Zwevegem.

Uitgebreid takenpakket

“Ik ben redder geworden omdat het een sociaal en dynamisch beroep is. Ik ben ook altijd al heel sportief geweest, voornamelijk als wielrenner. Dat sportieve vind ik terug in mijn job en het contact met andere sportievelingen. Het is echt een leuke job, die niet tot de standaard 9-to-5-banen behoort, maar net uit een heel gevarieerd takenpakket bestaat.”



Dankbaarheid

De job van redder kan je bij LAGO combineren met andere functies. Zo is Lorenzo er, naast redder, ook fitnessinstructeur. “Ik ben personal trainer van opleiding en wilde graag beide jobs uitoefenen.”

“Veel mensen hebben een verkeerd basisbeeld van de redder in het zwembad, die alleen maar vanop een hoge stoel roept dat mensen niet mogen lopen. Het is veel meer dan dat. Veel incidenten kunnen wij voorkomen omdat we de mensen op tijd bijsturen. We zitten daar ter observatie en wanneer er iets gebeurt, zijn mensen maar al te blij dat er een redder aanwezig is.”

“We hebben ooit iemand die was flauwgevallen op tijd uit een hete sauna kunnen redden. Ik heb zelf ook eens een persoon gered die onwel was geworden en naar de diepte aan het zinken was. Achteraf kreeg ik daar veel dankbaarheid voor terug. Twee jaar geleden werd een dame onwel op de kade naast het zwembad. Zij is nadien nog met een boeketje bloemen gekomen. Dat zijn toffe momenten.”



Flexibiliteit is belangrijk

Als redder in een zwembad werk je met flexibele uren, gaat Lorenzo verder. “Als redder werk je in een shiftensysteem: in de voormiddag, namiddag of avond. Het zwembad is van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat open. Ook weekendwerk hoort erbij. Voor sommige mensen kan dat een nadeel zijn, maar voor mij niet. Op die manier ben je enkele dagen vrij in de week ter compensatie.”

“Als redder moet je stressbestendig zijn, zeker in de drukke periodes. Vaak komen veel kleine incidenten na elkaar op je af. Daar moet je mee kunnen omgaan. Ook poetsen is een taak die erbij komt en waar sommige mensen tegenop zien, maar niet iedereen zal dat als een nadeel zien.”

“Wij betreuren het wel dat het nog altijd niet mogelijk is om deze baan als flexi-job uit te oefenen, zoals dat in de horeca wel het geval is. Het zou voor heel veel mensen interessant zijn om enkele uren per week de job als redder uit te oefenen en ondertussen is onze sector ook geholpen”, besluit Lorenzo.



Benodigde opleiding

Wie redder wil worden, heeft het diploma van Hoger Redder nodig. De opleiding duurt 64 uur, waarvan 23 uur theorie en 41 uur praktijk. Eenmaal aan de slag moet je een jaarlijkse bijscholing volgen.

Een voltijds redder bij LAGO start aan 2.144 euro bruto (13,02 euro per uur), maar dat bedrag stijgt aanzienlijk dankzij de weekendpremie van 5 euro bruto per uur. Een redder krijgt ook heel wat extralegale voordelen: maaltijd- en ecocheques, een groeps- en hospitalisatieverzekering, cafetariaplan, vergoeding woon-werkverkeer en een dertiende maand.

