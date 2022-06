Recordinflatie van 9,6%: “We zullen dit heel snel voelen in de supermarkt”

Slecht nieuws voor onze portemonnee. Het leven was al duur, en gaat nog duurder worden. De inflatie, die aangeeft hoe prijzig het leven is geworden, is in juni gestegen naar 9,65%. Dat meldt statistiekbureau Statbel. Het gaat om het hoogste niveau sinds oktober 1982. Vorige maand bedroeg de inflatie, die aangeeft hoeveel het leven duurder is geworden, nog 8,97 procent. “We zullen dit heel snel voelen in de supermarkt.”