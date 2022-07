Recordinflatie blijft stabiel op 9,62 procent, spilindex opnieuw overschreden

Daarnaast is ook de inflatie van voeding de laatste maanden sterk gestegen. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) komt deze maand uit op 9,24%. De inflatie van voornamelijk oliën, vis, zuivelproducten, brood en granen en vlees is de afgelopen maanden sterk gestegen. Zo bedraagt de inflatie voor oliën deze maand 20,0%, in november was dit nog 3,6%. Voor zowel vis als zuivelproducten is de inflatie nu 11,3% ten opzichte van respectievelijk -0,4% en 0,6% in november. Voor brood en granen is dit deze maand 10,6% ten opzichte van 1,7% in november.