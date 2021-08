Recordaantal zij-instromers vorig schooljaar

Een studenten­kot is duur, is het interessan­ter om er een te kopen? Onze geldexpert maakt de rekensom

25 augustus Heb je studerende kinderen in huis? Dan weet je dat studeren een dure aangelegenheid is. Gelukkig helpt de Vlaamse overheid die investering te dragen. Zowat een kwart van de Vlaamse overheidsuitgaven gaat naar onderwijs. Vorig jaar ging het om een bedrag van 12,9 miljard euro. Toch wordt van de ouders van studerende kinderen verwacht dat zij nog een bijkomende inspanning doen om de studies van hun kinderen te betalen. De duurste vogels blijken de kotstudenten. Is het dan interessanter om meteen een kot te kopen? Onze geldexpert Pascal Paepen maakt de afweging.