Recordaantal gezinnen op zoek naar goedkoper energietarief: al 1,7 miljoen vergelijkingen in eerste jaarhelft

Mijnenergie.be Mijnenergie.be tekent een nieuw record op: de vergelijkingssite kreeg dit jaar al maar liefst 1,7 miljoen energievergelijkingen te verwerken. Dit ongeziene aantal onderstreept dat de consument in tijden van piekende energieprijzen het heft in eigen handen neemt en actief uitzoekt welke energieleverancier de goedkoopste tarieven aanbiedt. Expert Kristof De Paepe geeft toelichting.

Vergelijkingen versus leverancierswissels

De energieprijzen blijven op een ongezien hoog peil. Wie vandaag een nieuw contract voor elektriciteit of aardgas afsluit, betaalt onvermijdelijk een pak meer dan een jaar geleden het geval was. Toch kan de keuze voor het goedkoopste energiecontract de schade nog enigszins beperken. “Dat de consument zich daar ook van bewust is, blijkt uit het almaar stijgende aantal mensen dat de energieprijzen via Mijnenergie.be vergelijkt”, legt Kristof De Paepe van Mijnenergie.be uit.

In totaal tekende Mijnenergie.be dit jaar al 1,7 miljoen vergelijkingen op. “Vorig jaar klopten we voor de eerste jaarhelft af op 880.000 vergelijkingen. Wat daarbij opvalt, is dat het aantal mensen dat effectief overstapt met ‘slechts’ tien procent gestegen is. Dat bewijst dat veel consumenten de energiemarkt op regelmatige basis aftasten. Maar veel meer dan vroeger wachten ze interessante leverancierspromoties af om ook effectief in te tekenen op een nieuw contract. Door regelmatig te vergelijken, kan je dergelijke acties meteen spotten.”

Complex tariefaanbod

Het naast elkaar leggen van de verschillende tarieven is er volgens de energiespecialist voor de consument niet eenvoudiger op geworden. “Voor de prijzenexplosie op de energiemarkt bood nagenoeg elke leverancier een vast tarief aan. Volgens die formule weet je vooraf exact waar je aan toe bent. Vandaag afficheert enkel Luminus nog een vast tarief, weliswaar tegen een duurdere kilowattuurprijs. Bij het verlengen van een contract of het afsluiten van een nieuw contract komen veel consumenten dus nagenoeg automatisch bij een variabel tarief terecht. In dat geval past de leverancier de kilowattuurprijs maandelijks of per kwartaal aan, in functie van de evoluties op de energiemarkt. Door de brede waaier aan indexatieparameters die de leveranciers hanteren – in totaal gaat het om een dertigtal varianten – is het zonder een grondige kennis van de energiemarkt haast onmogelijk om op eigen houtje de goedkoopste aanbieder te vinden.”

Twee vergelijkingsmethodes

Een vergelijker als Mijnenergie.be maakt zelf het huiswerk voor de consument, door de jaarprijzen van goedkoop naar duur te rangschikken. Al geeft Kristof De Paepe aan dat die weergave bij variabele tarieven altijd een inschatting vormt. Om een totaalbeeld te creëren, breidde Mijnenergie.be enkele weken geleden uit met een tweede vergelijkingsmethode voor variabele tarieven. Kristof De Paepe legt uit: “De berekening van de jaarprijs via de standaardmethode, die zowel de federale energieregulator CREG als de leveranciers in hun tariefkaarten hanteren, baseert zich op de laatst gekende indexprijzen. De alternatieve methode, die ook de Vlaamse energieregulator VREG implementeert, gaat uit van de toekomstige marktprijzen. We bieden de gebruiker de kans om via beide methodieken te vergelijken en beide factoren in zijn leverancierskeuze mee te nemen.”

Koppeling aan digitale meter

Een andere toevoeging die op til staat, is de mogelijkheid om de verbruiksgegevens van de digitale meter in de vergelijker te integreren. “Vandaag vullen de gebruikers zelf hun jaarverbruik in of laden ze hun energiefactuur op. Dankzij een koppeling aan de digitale meter via het gebruikersportaal van Fluvius, verschijnen de actuele verbruiksgegevens van de consument binnenkort automatisch in de vergelijker. De gebruiker kan op die manier te allen tijde meteen zijn vergelijkingsresultaten oproepen en maakt bovendien altijd een vergelijking op basis van zijn meest recente verbruiksgegevens. De koppeling aan de digitale meter biedt ook inzicht in het piekverbruik, wat belangrijk wordt bij de invoering van het capaciteitstarief.”

Vergelijkingsfrequentie

De energieregulatoren adviseren de consument om het energiecontract regelmatig onder de loep te nemen. “Dat valt sowieso aan te bevelen wanneer jouw huidige contract binnenkort ten einde loopt, maar loont bijvoorbeeld ook wanneer de energieprijzen stijgende of dalende tendensen tonen. Het contract dat je een tijd geleden afsloot, zal dan niet noodzakelijk nog het goedkoopste blijken.”

