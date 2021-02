Recordaantal elektronische betalingen, maar cash blijft king: “Ook niet de bedoeling dat cash helemaal verdwijnt”

UPDATE Dertigtal banen op de tocht bij AB InBev in Jupille: Amerikanen gaan zelf Stella Artois brouwen

19:56 Bij AB InBev in het Luikse Jupille staan een dertigtal banen op de tocht. Daarnaast worden in de brouwerij mogelijk ook 58 tijdelijke contracten niet verlengd. De groep wil de exportvolumes van Stella Artois die in Jupille worden gebrouwen en die voor niet-Europese markten bestemd zijn, geleidelijk aan lokaal gaan brouwen. Voor haar beslissing verwijst de directie van AB InBev onder andere naar de recente sociale onrust in de Luikse brouwerij.