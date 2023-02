Recent zonnepanelen geplaatst of van plan dit te doen? Zo kies je de financieel interessantste energieleverancier(s)

Europese gasprijs daalt naar laagste punt op anderhalf jaar tijd: hoe snel voelen we dat op onze factuur?

De Europese gasprijs is vrijdag verder gedaald en zakte voor het eerst in zeventien maanden onder de 50 euro per megawattuur. De daling volgt op het groeiende vertrouwen dat Europa genoeg voorraden heeft om de winter door te komen zonder rantsoeneringen van de brandstof. Hoe snel zullen we deze daling voelen op onze factuur? En zal die daling zich ook verder zetten?