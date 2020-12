Radiopresentator Sven Pichal (41) laat in zijn portemonnee kijken: "Alles zit in ons huis. De lockdowns deden ons beseffen: nergens beter dan thuis"

1. Welke financiële les heb je geleerd van je ouders?

“Dat je – ook al heb je weinig geld – moet proberen te sparen. Voor mijn twaalfde verjaardag kreeg ik bijvoorbeeld een eigen rekening. Mijn vader was onderwijzer en mijn moeder huisvrouw. In luxe leefden we niet, maar mijn ouders waren wel open over geld. Als er facturen betaald moesten worden, kreeg ik bijvoorbeeld uitleg over hoe zo’n overschrijvingsformulier — vroeger was dat nog op papier — in z’n werk ging. Toen mijn ouders nog leefden, waren zij sociaal geëngageerd. Zij deden bijvoorbeeld veel vrijwilligerswerk. Op dat vlak ben ik hun voetsporen getreden. Als student heb ik nooit een vakantiejob gedaan. Maar veel van mijn vrije tijd is wel naar liefdadigheid gegaan. Ik ging op kamp met JOKA, dan zit je een week met jongeren in de buurt van een woonzorgcentrum. Of ik ging mee met de bouworde. Zo heb ik nog mee de buitenmuren bezet bij een voorziening in het Pajottenland. Ik ben daar sindsdien niet meer durven voorbijrijden. (lacht) Het grappigste dat ik ooit deed: een keuken behangen bij een blinde mevrouw in Wilrijk. Ze wilde zelfs dat het achter de chauffage mooi was, waar zelfs ik niet kon zien of het daar wat deftig hing.”