Rabobank.be is niet meer: 25.000 Belgen vergeten in totaal 23,4 miljoen euro van hun spaarrekening te halen

HET DEBAT. ‘Quiet quitting’: een gezondere manier van werken of de doodsteek voor onderne­mings­zin?

Tot het uiterste gaan op de werkvloer en je volledig inzetten voor je job? Daar staan voorstanders van de nieuwe werktrend ‘quiet quitting’ niet voor te springen. Zo doen steeds meer twintigers en dertigers alleen wat ze echt moeten doen op het werk, niets minder maar vooral niets meer. Wat denk jij? Betekent deze nieuwe werktrend het einde van ambitie en inzettingsvermogen? Of is het net een goede zaak dat werknemers rust en ontspanning vooropstellen? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

16:50