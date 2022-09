Raakt je inboedel beschadigd bij een verhuis? Op deze verzekering kan je (niet) rekenen

Het kan iedereen overkomen. Tijdens je verhuis moet je de trap op naar je nieuwe appartement, en bots je met je salontafel tegen de muur. De muur is onbeschadigd, het glas van je salontafel vertoont een barst. Kun je die schade aangeven aan je verzekeraar? Dat kan! Tenminste, als je bij je brandverzekering huuraansprakelijkheid ook een inboedelverzekering hebt afgesloten. Die dekt je inboedel en persoonlijke spullen in je woning tegen schade, zoals bij brand, glasbreuk, storm, hagel, water en natuurrampen zoals een aardbeving of overstroming. Als jij zelf de schade veroorzaakt, komt jouw brandverzekering normaal gezien tussen. Check voor de zekerheid wel de polisvoorwaarden, om te zien welke voorwaarden er precies worden gehanteerd.

Wat als je werkt met een verhuisfirma?

In principe is een verhuisfirma verzekerd voor fouten waarvoor ze aansprakelijk is, dus ook het beschadigen van bijvoorbeeld een lamp tijdens de verhuis. Maar ook hiervoor check je best de algemene voorwaarden van het contract dat je met de verhuisfirma afsluit. Daarin staan alle verplichtingen en aansprakelijkheden vermeld. Zorg er ook voor dat je persoonlijk aanwezig bent tijdens de verhuis, zodat je eventuele beschadigingen onmiddellijk opmerkt.

Wanneer moet je je brandverzekering overzetten naar je nieuwe pand?

Als je naar een nieuwe woning verhuist, kun je je huurdersaansprakelijkheidsverzekering laten stopzetten op de dag dat je je vroegere woning verlaat. Tegelijk kun je de nieuwe verzekering op je nieuwe adres laten overgaan op de dag van de verhuis, net zoals de verzekering van je inboedel. Hetzelfde geldt trouwens voor de waarborg inbraak of diefstal en de rechtsbijstandsverzekering. Lees hier meer over de aanvullende diefstalverzekering.

Goed vergelijken is de boodschap

Elke wijziging in je situatie zorgt voor een wijziging in je brandverzekering. Net daarom is elke wijziging ook een uitstekende reden om brandverzekeringen te vergelijken. En om naar een andere verzekeraar over te stappen, als je een beter aanbod gevonden hebt.

