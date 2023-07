Proximus trekt prijzen deze maand (opnieuw) op: hoeveel betaal je meer? En zijn er interessantere alternatieven?

Welke prijsstijgingen zijn er bij Proximus?

Proximus-klanten die een Flex-pack hebben, betalen maandelijks 3 euro meer. Een Flex S-pack kost nu 84,99 euro in plaats van 81,99 euro. De stijging is volgens de operator te wijten aan hogere decoderprijzen, ten gevolge van de gestegen prijzen voor materialen en hardware.

Het basispakket Internet Essential voor vast internet blijft ongewijzigd op 25 euro per maand, maar voor de abonnementen Internet Maxi en Maxi Fiber betaal je sinds 1 juli meer: namelijk 55,99 euro en 60,99 euro per maand. Het gaat hier om een prijsstijging van ongeveer 2 procent.

Voor de mobiele abonnementen zien we een gemengd beeld: een deel ervan is duurder, maar daartegenover staat wel een stijging van de beschikbare datavolumes. Klanten waarvan het gsm-abonnement deel uitmaakt van een pack, kregen geen prijsverhoging doorgevoerd. Bij de solo-abonnementen is de prijs voor Mobile Essential niet gewijzigd, maar Mobile Easy en Maxi werden respectievelijk 3 en 5 euro duurder en kosten voortaan 19,99 en 29,99 euro per maand. Het Mobile Unlimited-abonnement kost vandaag 49,99 euro per maand.

Tot slot: wie enkel een vaste lijn heeft, betaalt ook meer. De abonnementsprijs nam toe met één euro per maand. Wie kiest om in het weekend en tijdens de week ‘s avonds gratis te bellen, zag de prijs per gesprek overdag stijgen van 88 eurocent naar 1 euro.

Tip: Elke prijsstijging zou je ertoe moeten aanzetten je abonnement te vergelijken en op zoek te gaan naar goedkopere alternatieven. Vaak is dat immers hét moment waarop je doorhebt dat je teveel betaalt, prijsstijging of niet. Telecomformules met elkaar vergelijken doe je snel en eenvoudig via Mijntelco.be.

Welke alternatieven zijn er elders?

Het Flex S-pack van Proximus biedt je voor 84,99 euro per maand onbeperkt internet aan snelheden tot 100 Mbps, onbeperkt bellen en sms’en, 10 GB mobiele data en tv via decoder. Het Love Trio-abonnement met Go Plus van Orange biedt voor 75 euro per maand een aantrekkelijker alternatief, waarbij je bovendien ook meer waar voor je geld krijgt.

Ook voor internetabonnementen zijn er interessantere alternatieven op de markt. Waar het Internet Maxi-abonnement van Proximus (100 Mbps) maandelijks 55,99 euro kost, kost een internetabonnement bij Mobile Vikings 40 euro per maand. Bij Orange betaal je 46 euro én krijg je snelheden tot 150 Mbps. Voor mobiele abonnementen was het al langer bekend dat mobile only-operatoren als Youfone en hey! interessantere formules aanbieden, net als Mobile Vikings, edpnet en BASE.



Extra tip: Bespaar tot 20 euro per maand door tv te kijken via een app in plaats van een decoder.

Hoe zit het met andere prijsstijgingen?

Proximus is lang niet de enige operator die dit jaar zijn prijzen optrekt. Begin juni deed Telenet hetzelfde, ook met de inflatie als reden. Gemiddeld genomen stegen de prijzen toen met 6 procent, wat meer is dan de prijsverhoging die Proximus doorvoerde begin deze maand. Bij Telenet dateerde de vorige prijsverhoging wel van juni 2022. Begin dit jaar trok ook Orange zijn prijzen al op. Als compensatie voor die duurdere prijzen voegde Orange – net als Proximus – ook meer mobiele data toe aan elk abonnement.

Vergelijken, vergelijken, vergelijken!

Ten gevolge van de inflatie passen heel wat (grote) operatoren hun prijzen aan. Vergelijk dus regelmatig hoeveel je betaalt en of prijsstijgingen er al dan niet voor zorgen dat je elders goedkoper af bent. Via vergelijkingswebsite Mijntelco.be kan je - gratis en vrijblijvend - alle operatoren en hun abonnementsformules vergelijken, evenals alle tijdelijke promo’s waar je voordeel uit kan halen.

