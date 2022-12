Proximus, Mobile Vikings en Scarlet: op deze prijsverhogingen moet je vanaf 1 januari rekenen

Het is de tweede keer op korte tijd dat Proximus een prijsstijging aankondigt. Begin mei deed het dat ook al. Toen gingen de prijzen van de populaire Flex-bundels, die tv, internet en telefonie combineren, maandelijks met 3 tot 4 euro omhoog. Vanaf januari stijgt de prijs van de meeste bundels nog eens met 3 tot 4,50 euro. Het betekent onder meer dat je voor een Flex S-pack, de populairste bundel van Proximus, tot 83,49 euro per maand zal betalen, tijdelijke promoties niet meegerekend.

Nieuw is dat deze keer ook het tarief voor vast internet wijzigt. Voor een Internet Maxi- abonnement betaal je vanaf volgend jaar 54,99 euro, of 59,99 euro voor een Fiber-abonnement. Internet Essential, het goedkoopste abonnement van Proximus, blijft wel hangen op 25 euro per maand. De tarieven voor mobiele bundels wijzigen niet. Dataverbruik buiten bundel en prepaid-belminuten zullen je wel meer gaan kosten. De prijs voor een vaste telefoonlijn stijgt met 1,50 euro per maand tot 26,13 euro.



Domino-effect?

De aangekondigde prijsstijgingen bij Proximus zorgen voorlopig niet voor een algemene prijsverhoging van de telecomprijzen bij andere providers. Hoewel elke aanbieder de huidige inflatie voelt, leert een rondvraag ons dat Proximus en dochterbedrijven Mobile Vikings en Scarlet voorlopig de enige zijn die hun prijzen optrekken vanaf 2023.

Voor thuisinternet van Mobile Vikings betaal je vanaf volgend jaar 40 euro per maand, in plaats van 38 euro. Ook de prijs voor een fiber-abonnement gaat omhoog, van 53 euro per maand naar 55 euro. Kies je volgend jaar voor een bundel met internet en mobiele telefonie, dan betaal je daarvoor minstens 47 euro per maand, afhankelijk van je gsm-abonnement. Wie fiber kiest in zijn bundel, betaalt maandelijks minstens 62 euro vanaf 2023.



Opgelet: deze nieuwe tarieven van Mobile Vikings gelden enkel voor nieuwe activaties van internet thuis vanaf 1/12/2022. Alle bestaande gebruikers (actief voor 1/12/2022) kregen namelijk een prijsgarantie van 13 maanden op de “oude” prijs (t.e.m. 31/12/2023).

Ook bij Scarlet betaal je vanaf 1 januari meer. De prijzen van de bekende Trio-packs gaan met 2 euro per maand omhoog, net als de Loco-internetabonnementen. De gsm-abonnementen ontspringen voorlopig de dans. Zowel de grote concurrenten Telenet en Orange als de kleinere aanbieders van enkel mobiele diensten, laten hun tarieven ongemoeid.



Goedkoopste opties voor internet, mobiel en tv

Als basis voor de vergelijking nemen we het populaire Flex S-pack van Proximus. Dat omvat onbeperkt internet aan een maximumsnelheid van 100 Mbps, onbeperkt bellen, 5 GB mobiele data en tv met alle zenders. Vanaf volgend jaar betaal je er tot 83,49 euro per maand voor. Met een tijdelijke promo betaal 64,49 euro gedurende de eerste drie maanden.

Hiervoor biedt Orange met een Love Trio-pack met GO Plus een zeer aantrekkelijk alternatief. Je betaalt niet alleen minder, je krijgt ook meer: onbeperkt internet met een maximumsnelheid van 150 Mbps, onbeperkt bellen, 11 GB mobiele data en tv met alle zenders. Kostprijs: 69 euro per maand.

Ook One van Telenet is een aantrekkelijke optie voor 79,04 euro per maand. Je betaalt er wel 85 euro opstartkosten en tv-kijken kan enkel beperkt via een app. Voor een bundel bij Scarlet betaal je het minst, maar je krijgt er ook het minst voor in de plaats, zoals lagere internetsnelheden en een beperkt aantal tv-zenders.



Goedkoopste opties voor internet en mobiel

Haal je televisie uit je bundel, dan zijn er andere oplossingen mogelijk. Hier nemen we het Flex XS-pack van Proximus als basis voor de vergelijking. Voor onbeperkt internet met een maximumsnelheid van 100 Mbps, onbeperkt bellen en 5 GB mobiele data, betaal je vanaf volgend jaar tot 68,49 euro.

Het VDSL XL-aanbod van edpnet springt meteen in het oog. Voor exact dezelfde diensten betaal je maandelijks 46,95 euro en krijg je ook nog eens 5 GB mobiele data meer. Enige kanttekening zijn de opstartkosten die 149 euro bedragen, een pak meer dan bij Proximus. Hetzelfde aanbod vinden we bij Mobile Vikings, nu tijdelijk zonder opstartkosten.



Goedkoopste opties voor internet en tv

Telenet biedt de interessantste optie voor wie enkel internet en tv wil, zonder in te moeten boeten aan diensten. Easy Internet met Telenet TV Iconic kost je 60,75 euro per maand, voor onbeperkt internet met een maximumsnelheid van 100 Mbps en tv met alle zenders.

Het is zeker interessant om hier een goedkoop gsm-abonnement aan toe te voegen. Een abonnement met onbeperkt bellen en 5 GB data kost je maandelijks 10 euro bij Youfone. Voor 11 euro per maand krijg je bij edpnet 10 GB mobiele data en 400 belminuten.

