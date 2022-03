Proximus kondigt tweede keer dit jaar prijsstijgingen aan: waar ben je goedkoper af?

Het is de tweede keer op enkele maanden tijd dat Proximus een prijsstijging aankondigt. In januari was dat nog het geval voor de oudere telecombundels Familus en Tuttimus, nu zijn de populaire Flex- en Epic-bundels aan de beurt. Ook de Business Flex-packs voor bedrijven stijgen in prijs. Het gaat, afhankelijk van de samenstelling van de packs, om een prijsverhoging van 3 tot 4 euro per maand. Het bedrijf benadrukt dat de bundels die in januari duurder werden, ongewijzigd blijven. De herziening van de tarieven is volgens Proximus onvermijdelijk door de sterk toegenomen inflatie en de energieprijzen die recordhoogtes bereiken.

Wat verandert er concreet?

Wie zal de prijsstijging voelen? De klanten met een Flex-, Business Flex- en Epic- pack. Zo trekt Proximus de prijs van het Flex-pack met internet, tv, vaste telefonie en één mobiel abonnement bijvoorbeeld op van 85,99 tot 89,99 euro per maand.

Een basis Flex-abonnement met enkel internet en televisie kost vanaf mei 63,99 euro per maand in plaats van 59,99 euro.

Het multi-mobilevoordeel vanaf het tweede mobiele abonnement voor Flex-packs daalt met 1 euro.

Samengevat: Flex- en Epic-packs inclusief televisie worden 4 euro duurder, zonder televisie is dat 3 euro. Proximus communiceert transparant met alle klanten die de prijsstijging zullen voelen. “We brengen alle klanten persoonlijk op de hoogte”, laat Proximus weten.

Vergelijken

Is dit dan het moment om je telecomabonnement te herbekijken? Dat is afhankelijk van je persoonlijke gebruikersprofiel. Bij concurrent Telenet betaal je op dit moment maandelijks 86 euro voor een gelijkaardig abonnement (ONE met TV Iconic en vaste lijn).

Bij Orange is dat 78 euro (Love Trio met GO plus + Fixed phone). Het goedkoopste alternatief vind je bij Scarlet (58 euro). Al heb je bij die laatste een beperkter aantal tv-zenders en een lagere downloadsnelheid.

Nog belangrijk bij de vergelijking: behalve de downloadsnelheden, verschilt ook het datavolume voor het mobiele abonnement onderling. De prijzen, ook die van Proximus, zijn bovendien exclusief promoties.

Tip: Mijntelco verzamelde de 10 best geprijsde abonnementen met internet, tv en GSM voor gemiddeld datagebruik

Instapaanbod goedkoper

Behalve een prijsstijging kondigt Proximus ook een prijsverlaging aan. Om de gezinnen die de inflatie het hardst voelen te ondersteunen, verlaagt het bedrijf de prijs van zijn instapaanbod voor internettoegang. Vanaf 1 mei betaal je nog 25 euro per maand in plaats van 27,50 euro. Abonnees beschikken over een maandelijks volume van 100 GB en een maximale downloadsnelheid van 50 mbps. “Hiermee bieden we een van de best betaalbare formules voor internettoegang op de Belgische markt”, beweert Proximus.

Een eerste analyse leert alvast dat het wel degelijk om een scherpe prijs gaat. Bij prijsbreker Scarlet starten de prijzen vanaf 23 euro, maar daarvoor krijg je wel maar de helft van het volume in vergelijking met Proximus. Bij Scarlet ligt ook de downloadsnelheid een stuk trager. Bij Telenet zijn er abonnementen vanaf 30 euro. Daar ligt de downloadsnelheid dan wel hoger. Bekijk hier de 10 goedkoopste internetabonnementen die nu aangeboden worden.

Conclusie

Onze conclusie? Het loont zeker de moeite om je huidige telecomabonnement te vergelijken met het aanbod van de markt. Heb je een pack waarin minstens internet of digitale tv is begrepen, dan kan je sinds 2017 van operator veranderen via de Easy Switch-procedure. Je persoonlijke ‘Easy Switch ID’, die nodig is om de overstap te regelen, staat verplicht op je factuur vermeld. Lees hier hoe je via Easy Switch van operator verandert.

