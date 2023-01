Proximus halveert dividend. Geldexpert: "Waarom zou je in een bedrijf willen investeren dat achteruitgaat?”

Financieel expert Paul D’Hoore blikt na woelig beursjaar vooruit op 2023: “Dit wordt het jaar van beursher­stel”

Het voorbije jaar was er voor beleggers een om van te huilen. Maar 2023 zou de ommekeer moeten brengen, zo verwacht onze financieel expert Paul D’Hoore. “Er is een redelijke kans dat dit het jaar van beursherstel wordt.” Het jaarbegin ziet er voor de koersen wel nog niet meteen gunstig uit. Wanneer ziet D’Hoore de beurzen heropleven? En mogen we dan meteen mooie winstcijfers verwachten? “Remember to come back after september.”

1 januari