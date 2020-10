Proximus en Orange vervangen Huawei door Nokia TT

08 oktober 2020

23u02

Bron: Belga 1 Geld De telecombedrijven Proximus en Orange gaan in België en Luxemburg de telecomapparatuur van het Chinese Huawei geleidelijk vervangen door producten van het Finse Nokia. Dat heeft het persbureau Reuters vernomen van twee verschillende bronnen.

België en andere Europese landen werden in het verleden door de VS gewaarschuwd om voor de uitbouw van 5G niet in zee te gaan met de Chinese telecomreus Huawei. De Amerikanen verdenken Huawei van spionage door de Chinese overheid.

De Nationale Veiligheidsraad (NVR) had eind juni al beslist om de toekomstige kritieke 5G-infrastructuur in ons land te beschermen. Dat moest gebeuren door "strenge veiligheidsvoorwaarden op te leggen om niet-wenselijk gebruik te voorkomen", verklaarde toenmalige minister van Telecommunicatie Philippe De Backer (Open Vld). Huawei werd toen niet bij naam genoemd.



Volgens Reuters hebben Proximus en Orange nu beslist om de telecomapparatuur van Huawei te vervangen. Het besluit werd gezamenlijk genomen omdat de twee telecomaanbieders hun netwerk delen.

Bij Proximus en Orange was vanavond niemand meer bereikbaar voor commentaar. Proximus geeft morgen wel een persconferentie over zijn mobielenetwerkstrategie.