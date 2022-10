PROMOKALENDER. Deze aanbiedingen mag je in oktober niet missen als je geld wil uitsparen

De kost van voeding, kleding, elektriciteit en aardgas is de jongste tijd stevig toegenomen. Aan wie de impact daarvan wil beperken, geeft Gunther Devisch van Promojagers België elke maand een overzicht van aanbiedingen en koopjes die je zeker niet mag missen. Wist je bijvoorbeeld dat veel winkels in oktober een ‘mid season sale’ houden en dat je deze maand verf, speelgoed, diepvriespizza en champagne kan kopen met fikse kortingen?

- Mid season sale: oktober zit midden tussen de zomerkoopjes en de winterkoopjes in, vandaar dat er deze maand een ‘mid season sale’ is. “Ketens zoals JBC, C&A en Torfs geven promoties op heel wat producten, maar ook webwinkel Bol.com doet mee. Je kan kortingen krijgen van 30 tot wel 70 procent”, aldus Devisch.

- Pizza: in de supermarkt zijn er promo’s op pizza te scoren. “Dr. Oetker pakt elk jaar uit met acties”, zegt Devisch. “Je kan de pizza’s soms voor de helft van de prijs krijgen door het combineren van kortingen. Daarnaast is er bij pizzaketen Domino’s elk jaar een Stuntweek midden oktober. Je betaalt dan maar 3,50 euro per pizza in plaats van 13,50 euro. Je moet wel bestellen voor 16 uur. Daarna is het 4,50 euro.”

- Champagne: eind oktober pakken supermarktketens zoals Lidl en Colruyt altijd uit met goedkope champagne. Je betaalt dan maar 9,90 euro per fles. Delhaize volgt meestal in november.

- Stockverkopen: oktober is ook de maand van de outlets. “Denk maar aan de fabrieksverkoop van Torfs en de magazijnverkoop van Modemakers in het Oost-Vlaamse Temse”, aldus Devisch. “Modemakers biedt topmerken van vorige seizoenen aan voor prijzen vanaf 2,50 euro. Ook ZEB houdt een stockverkoop en daar kan je alles kopen voor prijzen tussen 0,50 en 30 euro. Zeker de moeite.”

- Speelgoed: de eindejaarsfeesten beginnen in zicht te komen en dan kan het heel interessant zijn om korting te krijgen op speelgoed. “Eind oktober is er een speelgoedactie bij DreamLand. Je krijgt dan 20 procent korting bij aankopen vanaf 50 of 100 euro. Deze promo is altijd erg populair bij onze leden.” Hypermarkt Carrefour houdt dan weer een ‘5x terugbetaald’-actie. Wie het gekochte speelgoed binnen een straal van twintig kilometer goedkoper ziet, krijgt vijf keer het verschil terugbetaald. Eind oktober is er verder de verjaardag van Fun, met kortingen van 5 tot 20 procent. En er zijn ook acties bij Kruidvat. “Je krijgt dan bijvoorbeeld een tweede stuk speelgoed aan halve prijs, wat nog interessanter is in combinatie met een koopavond.”

- Opruimactie Kruidvat: zowel in de winkels als online zijn er flinke kortingen te krijgen op A-merken. “Dit is een populaire actie die elk jaar terugkomt", aldus Devisch. “Kortingen gaan tot 50 procent en gelden op producten zoals Pampers billendoekjes, vaatwasmiddel en wasproducten. Als je (minder dan) 0,10 euro betaalt per vaatwastablet of 0,20 euro per wasbeurt, heb je een koopje gedaan.”

- Verf: verscheidene doe-het-zelfzaken hebben populaire promoties voor verf. Het gaat onder meer om Gamma, Hubo en Brico. “Gamma biedt altijd -30 procent aan”, aldus Devisch.

- Weekend van de klant: dat valt dit jaar op 1 en 2 oktober. Heel wat winkels en webshops geven dan gratis geschenkjes weg. Dat kan bijvoorbeeld een appel of snoep zijn, maar ook een extra korting.