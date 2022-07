PROMOKALENDER. Deze aanbiedingen mag je in juli niet missen als je geld wil besparen

Gunther Devisch weet waarover hij spreek. Hij is beheerder van Promojagers België, een online community met zo'n 350.000 leden die de strafste acties met elkaar delen. “Alles start met het vergelijken van prijzen", zegt hij. “Maar afhankelijk van de maand van het jaar zijn er vaak andere koopjes in de aanbieding.”

Zo is juli de maand van de mosselen. “Juli is hét moment om mosselen te kopen, zeker naar het einde van de maand toe kan je flink besparen", aldus Devisch. “Verscheidene supermarkten pakken dan uit met acties. Aldi en Lidl gaan bijvoorbeeld vaak voor 30 procent korting. Bij Carrefour is het doorgaans 2 + 1 kilo gratis.”

De zomer is ook het ideale moment om de barbecue aan te steken. “Bij heel wat supermarkten en slagerijen zijn er in juli acties op barbecuevlees”, aldus Devisch. “Zo zijn het bij Aldi midden juli barbecueweken, met heel wat tijdelijke aanbiedingen. Ook bij Lidl kan je koopjes doen, als er zero waste-stickers op de verpakking verschijnen. Dan krijg je kortingen van bijvoorbeeld 0,50 euro op producten die je meteen moet verbruiken of invriezen. Hou zeker ook Alvo, Bon’Ap (Buurtslagers) en Renmans in de gaten.”

Wie vóór het barbecueën graag een zomers aperitiefje drinkt, moet weten dat begin juli het populaire drankje Martini Bellini vaak in promo staat. “Je betaalt dan ongeveer de helft van de normale prijs”, zegt Devisch. “Ook Martini Rossini en Martini Fiero doen vaak mee aan de actie. Kijk zeker bij Colruyt en Albert Heijn.”

Onze nationale feestdag op 21 juli blijkt ook een bijzonder moment te zijn voor wie geld wil besparen. Bij de Franse hypermarktketen Auchan in Roncq staat er in die periode altijd een tent op de parking en dat is het teken dat je er extra voordelig allerlei soorten dranken en dagdagelijkse producten kan kopen. “Het is eigenlijk een soort parkingverkoop”, aldus Devisch. “Je kan er bijvoorbeeld voordelig Coca-Cola, Evian, Spa, Freixenet, wijn en andere dranken kopen, maar ook toiletpapier en wasproducten. Wel goed vergelijken!”

In eigen land is de nationale feestdag ook vaak de aanleiding om extra kortingen te geven. Vaak gaat het (toepasselijk) om kortingen van 21 procent op alles of een assortiment aan producten. Je kan doorgaans terecht bij ZEB, Fun, Lola&Liza, ICI PARIS XL en de Plopsa-parken. Zin in een gratis pakje friet met mayonaise? Dat kan op 21 juli in heel wat frituren met dank aan Fritkotactie.be.

Winkelketen Kruidvat geeft eind juli kortingen tot 75 procent op alle producten. Leuk om weten voor jonge ouders: ook Pampers komt er dan in promotie. Deelnemende producten dragen een gele sticker.

Voor wie plannen heeft om het huis te decoreren of herin te richten: IKEA geeft in juli bovenop de solden nog 10 procent extra korting. Je moet dan wel lid worden van IKEA Family.

Over de koopjesperiode gesproken: wie wacht tot het einde van de maand kan vaak kortingen tot 70 procent scoren. “Maar dan heb je meestal wel niet veel keuze meer", aldus Devisch. “Tip voor de volgende keer: vaak kan je in de maand voor de solden (juni en december) ook al koopjes doen, met dank aan de koppelverkoop.”

De zomer is ook het moment van uitstapjes naar pretparken. Dankzij Lidl Funtrips kan je kortingsmunten krijgen ter waarde van 2 euro bij een aankoop van 5 euro. “Hoe meer munten je verzamelt, hoe meer korting je krijgt”, aldus Devisch. “Er zijn kortingen tot 67 procent op pret- en dierenparken. Op Vakantieveilingen kan je ook meebieden voor goedkope tickets. Extra voordeel: pretparken en zwembaden zijn in de zomer extra lang open.”