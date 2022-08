PROMOKALENDER. Deze aanbiedingen mag je in augustus niet missen als je geld wil uitsparen

Het leven wordt duurder en dat merk je als je naar de supermarkt gaat. Voor wie wil besparen, geeft Gunther Devisch van Promojagers België elke maand een overzicht van de aanbiedingen en promoties die je die specifieke maand niet mag missen. Wist je bijvoorbeeld dat je eind augustus al zeer voordelig nieuwe tuinmeubelen kan kopen? En dat je in de outlet in het Nederlandse Roermond deze maand 50 procent extra korting kan scoren op de al erg lage prijzen? Een overzicht.

- Tuinmeubelen: vanaf eind augustus kan je profiteren van mooie kortingen op tuinmeubelen. “Outlets geven soms al tot 80 procent korting", aldus Devisch. “Ga zeker eens kijken bij Exterioo, Brico of Van Cranenbroek. Bij Fun is er begin augustus vaak een stockverkoop op tuinsets en tuindecoratie, met kortingen tot 60 procent.”

- Kattenvoeding: op 8 augustus is het internationale kattendag en rond die periode worden vaak kortingen gegeven op kattenvoeding, zowel bij supermarktketens als online (denk bijvoorbeeld aan de Collect&Go Deals). Het gaat om merken zoals Purina, Sheba en Catisfactions. “Vorig jaar had Carrefour een actie rond Purina Gourmet: 2+2 gratis”, aldus Devisch. “Die was zeer populair.”

- Outlet Roermond: in augustus kan je in het outletcentrum in het Nederlandse Roermond - een half uurtje rijden van Maastricht - tot 50 procent extra korting krijgen op topmerken, bovenop de al lage prijzen.

- Magnum: midden augustus kan je bij enkele supermarkten genieten van een 1+1-gratisactie op ijsjes van Magnum. Het gaat onder meer om Albert Heijn, Delhaize en Colruyt. “Deze komt elk jaar terug”, aldus Devisch.

- Coca-Cola: na de grote actie in mei volgt er in augustus een tweede, waarbij je tot 50 procent korting krijgt op flessen Coca-Cola. De actie loopt in meerdere supermarkten.

- Jupiler: ook voor Jupiler kan je in augustus je voordeel doen, met een actie waarbij je 50 procent korting krijgt op de tweede bak die je aankoopt.

- Efteling: voor wie van pretparken houdt: in augustus kan je vaak goedkoper naar de Efteling. “Er zijn meestal kortingen tot 30 procent. Hou de site van de Efteling goed in de gaten”, aldus Devisch.

- Schoolspullen: kinderen moeten op 1 september terug naar school en daarom geven heel wat winkels Terug Naar School-kortingen. “Bij Dreamland kan je bijvoorbeeld een oude boekentas inruilen voor een waardebon van 10 euro en bij Lidl zijn er stapelkortingen", aldus nog Devisch.