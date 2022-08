PROMOJAGERS SUPERTIP. Verfrissend glaasje Martini Bellini voor een prikje: “Bij aankoop van een karton bespaar je maar liefst 12 euro”

De afgelopen dagen kregen we te maken met enkele verkoelende regenbuien, maar in de loop van volgende week belooft het opnieuw volop te zomeren. Ideaal weer voor een drankje in de tuin, en dat kan dankzij een promoactie van verschillende supermarktketens voordelig met een verfrissend glaasje Martini Bellini. De leden van promojagers België zijn alvast enthousiast. “Ik ben mijn doos al gaan halen", klinkt het.

Martini Bellini, een aperitiefdrank met perzikaroma’s, valt in de smaak bij de leden van Promojagers België, vertelt beheerder Gunther Devisch. “Onder de post op onze site over deze promotie wordt erg veel gereageerd, het is dan ook een interessante korting.”

Bij supermarktketen Carrefour koop je de tweede fles aan -50 procent korting. Voor twee flessen betaal je op die manier 15,74 euro in plaats van 20,98 euro, of 7,87 per fles. Delhaize is nog iets goedkoper. Bij aankoop van minstens twee flessen geeft de supermarktketen 25 procent korting, waardoor je slechts 7,49 per fles betaalt in plaats van 9,99 euro.

Het meeste voordeel doe je volgens de Promojagers bij Colruyt. “Door de laagste prijsgarantie én 25 procent Xtra-korting vanaf twee flessen betaal je daar slechts 6,37 per fles in plaats van 8,49 euro. Dat is een besparing van 2 euro per fles, of 12 euro per karton”, tipt Devisch. Ook wie geen fan is van Martini Bellini, maar liever Rossini drinkt, heeft geluk. “Ook daarop krijg je 25 procent korting vanaf twee flessen.”

Bekijk ook: Gunther Devisch legt uit hoe je makkelijk kortingscodes vindt voor al jouw favoriete webshops