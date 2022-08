PROMOJAGERS SUPERTIP. Uitstapje gepland naar pretpark? Zo kan je mooie kortingen scoren

De zomervakantie is het moment bij uitstek voor een trip naar een pret- of dierenpark. De leden van Promojagers België houden ook van achtbanen en waterattracties en delen speciaal voor de lezers van HLN hun tips om kortingen te krijgen op je toegangstickets.

- Bellewaerde Park: daar kan je tot en met 7 augustus 31 procent korting krijgen. Je kan de tickets online bestellen en betaalt dan maar 25 euro in plaats van 36 euro per persoon.

- Bobbejaanland: hier is een korting van 42 procent te scoren via Social Deal. Je betaalt dan 24,90 euro per ticket in plaats van 42,90 euro.

- Boudewijn Seapark: op de website van het park kan je nog tot en met 25 september 25 procent korting krijgen met de code zomer25.

Volledig scherm Boudewijn Seapark. © Boudewijn Seapark

- Plopsaland: momenteel is er een 1 + 1 gratis-actie via de website van het park. Je betaalt tot en met 21 augustus maar de helft van de prijs op tickets voor personen groter dan 1 meter. Je kan je ticket gebruiken tot en met 31 augustus in alle Plopsaparken. Wie maar één ticket nodig heeft, kan de code DEZONDAG22 gebruiken.

- Lago: in dit zwemparadijs in Brugge krijg je 20 procent korting als je tickets koopt via de website. Gebruik hier de code ZOMERSPLEZIER. Wel maar geldig na 16 uur.

- Zoo Antwerpen of Planckendael: 5 euro korting als je lid bent van Skoebidoe (CM) met de code 22SKOZOM.

Volledig scherm © Zoo Planckendael/Jonas Verhulst

- Pakawi Park: voor dit dierenpark in Olmen betaal je dankzij Social Deal maar 16,50 euro in plaats van 24 euro. Dat komt overeen met een korting van 31 procent.

- Disneyland Paris (Fr): hier kan je voor 354 euro drie dagen en twee nachten genieten. In de prijs zit je verblijf in een Disneyhotel, tickets voor twee dagen in beide attractieparken en tickets voor Disney’s Mickey’s Magical Fireworks. “Dat komt neer op 177 euro per persoon", aldus Gunther Devisch van Promojagers België. Met de code MAGICDISNEY30 krijg je nog 30 euro korting op deze site.

Volledig scherm © Disney

- Efteling (Nl): hier krijg je korting als je verjaart. “En via een actie van Albert Heijn”, aldus Devisch. “Normaal gezien zijn er eind augustus ook nog kortingen, nog even wachten dus.”

- Toverland (Nl): hier kan je via de website van het park 30 euro korting krijgen per gezin. Gebruik daarvoor de code mcd2022.

- Vakantieveilingen: als je de website Vakantieveilingen in de gaten houdt, kan je nog veel meer kortingen bekomen voor parken zoals Walibi en Parc Astérix (Fr).

- Ga je naar de Ardennen? Download dan de VISITWallonia.be Pass als app op je smartphone. Die geeft je kortingen en voordelen voor tal van attracties, musea en andere toeristische activiteiten, maar ook op accommodaties in Wallonië. Zo kan je 20 procent korting krijgen bij het dierenpark Forestia in Theux en bij Safaripark Monde Sauvage in Aywaille.