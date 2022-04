PROMOJAGERS SUPERTIP. Torfs houdt grote stockverkoop: “300 euro korting gekregen”

Schoenenwinkel Torfs houdt een grote stockverkoop in zijn distributiecentrum in het Oost-Vlaamse Temse. Nog tot en met 8 mei kan je er snuisteren tussen 50.000 paar schoenen, tassen, kleding en decoratie uit de lente- en de zomercollectie aan scherpe prijzen. Promojagers België maakt er deze week zijn supertip van voor de lezers van HLN.

“Zeker als je in de buurt woont, is het een aanrader om eens te gaan kijken”, zegt beheerder Gunther Devisch van Promojagers België. “Heel wat mensen in onze community vinden het de moeite, anderen iets minder omdat er niet zo veel keuze is en de kortingen vroeger interessanter waren. De toegang is in elk geval vrij.”

Tegelijk organiseert Torfs een inzamelactie ten voordele van Oekraïne. Wie schoenen of kleding heeft die nog draagbaar zijn, niet-bederfbare voeding, verzorgingsproducten, dekens en slaapzakken, kan die afgeven en krijgt in ruil 2,5 euro korting op een onderhoudsproduct naar keuze.

Promojager Erlana ging al eens poolshoogte nemen en scoorde maar liefst 300 euro korting. “De rekening bedroeg 696 euro, maar ik moest maar 402 euro betalen”, getuigt ze in de Facebookgroep van de Promojagers. “Er was veel keuze in schoenen voor het tussenseizoen bij de kinderen. Voor de winter was er zo goed als niets in de maatjes 35 tot 37. Leuk voor een keertje, maar bij de solden haal ik zulke ‘deals’ ook wel binnen. De schoenen zijn allemaal wel in zeer goede staat en er zijn geen ‘pas-sporen’.

Eén van de paren schoenen die Erlana kocht. © Promojagers België

Annick kocht drie paar schoenen en betaalde maar 85 euro in plaats van 190 euro. Ook Maaike ging langs. “Wij wonen in de buurt en gaan elke keer als er een stockverkoop is”, vertelt ze op Facebook. “Meestal scheelt het toch voldoende voor kinderschoenen. Vorige keer hebben we STONES and BONES gekocht voor 35 euro in plaats van 110 euro. Je moet een beetje geluk hebben.”

Dat geeft ook Fiona aan. Zij geeft toe dat ze de prijzen nog vrij hoog vond, maar dat ze wel een mooie deal deed op de Converse ALL STARS voor haar zoon. “Die kostten oorspronkelijk 45,95 euro en waren nu 10 euro. Dat is een koopje. Maar evengoed kwam je nog schoenen tegen die 80 euro kostten.”

