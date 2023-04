PROMOJAGERS SUPERTIP. Torfs houdt grote fabrieksverkoop en geeft fikse korting op 50.000 paar schoenen

“Het is ‘life changing’.” Dit Belgische seksspeel­tje krijgt wilde reviews. Wat is er zo bijzonder aan?

“Het is de Satisfyer op steroïden.” Uit een rondvraag bij 37.000 Vlamingen blijkt dat vrouwen zot zijn van de ‘Fontaine de Jouvence’. Het speeltje is van Belgische makelij en zou je in een-twee-drie naar een orgasme sturen. Is de sex toy die honderd euro kost werkelijk de moeite en hoe gebruik je hem? “Acht op de tien vrouwen kunnen hiermee climaxen. Ook als het hen voordien niet lukte.”