PROMOJAGERS SUPERTIP. Supermarkten voeren mosseloorlog: In deze winkel moet je zijn voor de goedkoopste mosselen

Hoe maak je mosselen zelf het lekkerst klaar? En hoe herken je een slechte mossel? Sterren­chef tipt: “Koop ze niet in de supermarkt”

Wanneer het mosselseizoen van start gaat, staan we als Belgen te popelen om het zwarte goud van de zee als eerste te gaan proeven. Ook dit jaar is het weer zover. De ideale aanleiding om met sterrenchef Syrco Bakker de perfecte bereiding van mosselen te bespreken. Hoe weet je of een mossel slecht is? Wat is het (smaak)verschil tussen bouchot en Zeeuwse mosselen? En hoe reinig je ze het best? “Soms wacht je beter iets langer in het seizoen om ze te eten.”

13 juli