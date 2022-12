PROMOJAGERS SUPERTIP. Supermarkt pakt uit met straffe promo’s: “Minder betalen voor merkproduct dan voor huismerk”

Vooral de pasta van het merk Soubry valt in de smaak bij de leden van Promojagers België, die de strafste koopjes met elkaar delen. “Op spaghetti van Soubry krijg je 40 procent korting vanaf zes verpakkingen. Je betaalt 94 cent per kilogram. Dat is goedkoper dan Everyday (1,1 euro per kilogram) en Boni (1,58 euro per kilogram)”, aldus Devisch. Ook de macaroni van Soubry is momenteel goedkoper dan Everyday (1,10 euro per kilogram tegenover 1,18 euro per kilogram).

De leden van promojagers België zijn ook enthousiast over andere straffe promo’s bij Colruyt. Voor een blikje Pepsi betaal je 37 cent in plaats van de normale prijs 48 cent. Het wasmiddel van Dash is eveneens een koopje: 12 cent per dosis. “Meestal doe je een koopje als je voor Dash minder dan 20 cent betaalt”, verduidelijkt Devisch. Er geldt ook een actie op Lenor wasversachter (-33,34 procent vanaf 3 stuks).

Een lekker kommetje soep kan in deze koude tijden extra hard smaken. De leden van Promojagers België prijzen de actie op Knorr aan: 30 procent korting vanaf vijf brikken. “Dat is goedkoper dan de promo bij Delhaize en is zelfs goedkoper dan de soep van het huismerk”, vertelt Devisch.

KIJK. Gunther Devisch van Promojagers België vertelt op een eenvoudige manier hoe je vanzelf kortingscodes vindt in webshops

Colruyt pakt uit met fikse kortingen op drank. Zo krijg je 25 procent korting bij aankoop van zes flessen bubbels van Gran Baron. Je betaalt 5,24 euro in plaats van 6,99 euro per fles. Voor een fles Bulldog Gin betaal je nu met een bon amper 4 euro in plaats van 22,29 euro. Voor Hoegaarden bier geldt een korting van 25 procent vanaf twee verpakkingen.

Voor de échte koopjesjagers blikt Devisch alvast vooruit. “Vanaf 14 december komt Coca-Cola in promotie. Je krijgt een korting van 33,34 procent vanaf achttien stuks. Snel zijn is de boodschap. Dit is een interessante actie”, klinkt het.

Benieuwd naar alle promo’s bij Colruyt? Die vind je in dit handige overzicht van folders.