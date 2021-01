PROMOJAGERS SUPERTIP. Supermarkt pakt deze week uit met ‘2+3 gratis’-stunt

De actie bij supermarktketen Albert Heijn is in de Facebook Promojagers België, waar leden de strafste promo’s met elkaar delen, het gespreksonderwerp bij uitstek. Beheerder Gunter Devisch maakt er deze week dan ook zijn supertip van voor de lezers van HLN.

“De ‘2+3 gratis’-actie loopt tot het einde van deze week”, vertelt Devisch. “De actie is geldig op onder andere een selectie van wasproducten (Silan en Persil). Een voorbeeld is de Persil Color Gel (vijf flessen van twintig wasbeurten). Je betaalt bij Albert Heijn maar 0,14 euro per wasbeurt. Ter vergelijking: bij Carrefour betaal je 0,29 euro per beurt. Een ander voorbeeld is Silan Fris Lentegevoel (vijf flessen van 28 wasbeurten). Je betaalt 0,04 euro per wasbeurt. Bij Carrefour is dat 0,09 per beurt”, gaat hij verder. (Lees hieronder verder.)

Devisch zegt dat er ook nog andere interessante promo’s zijn bij Albert Heijn deze week. Zo is er de actie 1+1 gratis. “Wie varkens- en rundgehakt (500 gram) koopt, krijgt het tweede pak gratis. Je betaalt 3,99 euro per kilogram in plaats van 7,98 euro. Een mooie actie als je weet dat je bij Carrefour 6,48 euro per kilogram betaalt.”

De promo 1+1 gratis geldt ook op de ontbijtgranen van Kellogg’s. “Een prijsvoorbeeld: voor de Honey Pops betaal je 3,99 euro per kilogram, bij Carrefour maar liefst 9,03 euro per kilogram. De prijzen zijn met andere woorden minstens 50 procent voordeliger. Zeker de moeite dus om een voorraad in te slaan.”

Gouden tip

Voor de echte koopjesjagers heeft Devisch nog een gouden tip. “Als er een product uitverkocht is, dan kun je dit altijd aan het onthaal van Albert Heijn bestellen. Bovendien kun je ook altijd een kijkje nemen bij Colruyt. Als er een Albert Heijn in de buurt is, stemt Colruyt de prijzen hierop af”, luidt het.

De leden van de Facebookgroep Promojagers België reageren dolenthousiast op de promo’s bij Albert Heijn. “De moeite om deze week naar Albert Heijn te gaan. Ik heb meer korting gehad dan ik moest betalen. Betaald: 116,84 euro, korting: 118,62 euro”, schrijft Sabine. Ook Cristina heeft een serieuze korting gekregen aan de kassa. “Ik heb 43 euro betaald in plaats van 126 euro. De kassamedewerker was sprakeloos”, klinkt het.

De actie loopt nog tot en met zondag. Alle promo’s staan in de folder van Albert Heijn. Die kun je hier vinden.

