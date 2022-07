PROMOJAGERS SUPERTIP. Op deze parkingverkoop net over de grens kan je (fris)drank en meer kopen voor helft van de prijs

Juli is de maand dat er een grote tent verschijnt op de parking van warenhuisketen Auchan in Roncq, net over de grens met Frankrijk. Op een hele reeks (fris)dranken en andere dagdagelijkse producten krijg je fikse kortingen, waardoor ze soms maar de helft zo veel kosten als bij ons. Daarom maakt Promojagers België er deze week zijn supertip van voor de lezers van HLN.

De parkingverkoop loopt volgens Gunther Devisch van Promojagers België nog tot en met dinsdag 5 juli. “Het is zeker de moeite als je iets grotere volumes wil aankopen", vertelt hij. “Ver is het niet. Vanuit Kortrijk is het amper 15 kilometer rijden via de E17. Voor wie nu niet kan gaan: rond 21 juli herhalen ze de actie.”

Lees ook PROMOKALENDER. Deze aanbiedingen mag je in juli niet missen als je geld wil besparen

Devisch maakte een prijsvergelijking voor enkele producten en die spreekt boekdelen.

- Coca Cola (flessen): 9,75 euro voor 6 flessen van 1,75 liter (of 0,93 euro per liter). Bij Colruyt betaal je normaal gezien 1,39 euro per liter, maar nu is dat 1,11 euro per liter dankzij een korting van 20% vanaf 12 flessen.

- Coca Cola (blikjes): 9,30 euro voor 18 + 2 blikjes (of 0,465 euro per blikje). Bij Colruyt is dat 0,65 euro per blikje.

- Coca Cola Zero (blikjes): 8,76 euro voor 20 blikjes (of 0,438 euro per blikje).

- Vittel (2 + 1): 5,04 euro voor drie pakken (6 x 1,5 liter) of 0,19 euro per liter. Bij Colruyt betaal je normaal gezien 0,72 euro per fles, maar dat is nu 0,67 euro vanaf 24 stuks (of 0,44 euro per liter).

- Bru: 33% directe korting op 6 x 1,25 liter (of 0,45 euro per liter). Bij Colruyt is dat 0,81 euro per liter.

- Perrier: 50% korting op het tweede pak 6 x 1 liter (of 0,43 euro per liter). Bij Colruyt is dat 0,79 euro per liter.

- Spa Reine (2+1): 8,76 euro voor drie pakken (6 x 1,5 liter) of 0,32 euro per liter. Bij Colruyt betaal je 0,45 euro per liter (momenteel loopt er een actie waarbij je 33,34% korting krijgt vanaf 18 flessen van 1 liter).

- Contrex (2+1): 5,32 euro voor drie pakken (6 x 1,5 liter) of 0,20 euro per liter. Bij Colruyt is dat 0,53 euro per liter.

- Freixenet cava (75cl): 4,80 euro per fles. Bij Colruyt is dat 6,99 euro per fles. “Met 21 juli zal dat normaal gezien zelfs nog goedkoper zijn”, aldus Devisch. “Mijn advies hier is dus nog even wachten.”

- Toiletpapier Renova (3 lagen): 80% korting op het tweede pak van 24 rollen. Je betaalt daardoor maar 10,79 euro voor twee pakken of 0,22 euro per rol. “Dat is bijzonder weinig, want bij ons betaal je normaal minstens 0,25 euro per rol voor een wit product (3 lagen)”, aldus nog Devisch.