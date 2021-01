PROMOJAGERS SUPERTIP. Nu Koning Winter écht in het land is: deze keten verkoopt mutsen, sjaals en breigaren met fikse korting

Grondwette­lijk Hof: geen terugdraai­en­de teller voor eigenaars zonnepane­len, “morgen bekijken welke opties er nog zijn”

14 januari Het Grondwettelijk Hof heeft de Vlaamse regeling rond de terugdraaiende teller vernietigd, maar niet met terugwerkende kracht. De eigenaars van zonnepanelen in Vlaanderen mogen dus niet tot vijftien jaar gebruik maken van een terugdraaiende teller. Gebruikers mogen wel de voordelen behouden die ze tot op vandaag hebben genoten. “Op basis van de analyse van het vonnis trek ik morgen naar de ministerraad om met mijn collega’s van de Vlaamse regering te bespreken welke opties er nog zijn of niet meer zijn voor de getroffen gezinnen”, reageert Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. Ze wijst erop dat een overheid betrouwbaar moet zijn naar de burgers toe. De Vlaamse regering en het Vlaamse parlement zetten in 2019 het licht op groen voor de regeling, hoewel er toen al een negatief advies over was.