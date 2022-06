PROMOJAGERS SUPERTIP. Lingerieketen houdt uitverkoop: “286 euro voor 80-tal stuks. Originele prijs was 2.021 euro”

In het aanbod: bh’s, slips, zwem- en sportkledij, nachtmode en accessoires. Prijzen vanaf 1 euro en volgens de organisatie wordt alles regelmatig aangevuld. Het is wel belangrijk dat je je Hunkemöller bh-maat kent, want er zijn geen paskamers en passen is niet toegestaan. Het zelfde geldt voor ruilen of retourneren.

1.735,19 euro korting

Heel wat Promojagers trokken er al heen, zo is te zien aan de honderden reacties die al binnenliepen in hun Facebookgroep. Nikki getuigt hoe ze voor zichzelf en haar plusdochter een tachtigtal bh's, slips, body’s en bikini’s kocht. “Ik heb maar 286 euro moeten betalen in plaats van 2.021 euro”, vertelt ze bij een foto waarop te zien is dat haar totale korting maar liefst 1.735,19 euro bedroeg. “Ik heb me een beetje laten gaan. We kunnen weer een tijdje verder”, klinkt het nog.