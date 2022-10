PROMOJAGERS SUPERTIP. Kruidvat houdt koopjesavond: ontdek hier de interessantste aanbiedingen

Kruidvat organiseert vanavond een koopjesavond in de winkels vanaf 17 uur tot 19.30 uur. Online loopt de extra goedkoopavond van 17 uur tot middernacht. De leden van Facebookgroep De Promojagers zijn alvast erg lovend over de actie.

“De koopjesavond bij Kruidvat is altijd de moeite. Het is een erg populaire actie. Je ontvangt 20 procent extra korting op een product naar keuze, maar er zijn ook nog tal van andere koopjes. Het is meestal hét moment waarop Kruidvat onder de prijzen van Colruyt duikt”, vertelt Devisch aan onze redactie.

Welke producten?

“Deze avond kun je ook genieten van de volgende aanbiedingen: 2+2 gratis op Pampers, 1+1 gratis op scheermesjes van Venus. Ook tandpasta van Sensodyne is een koopje: 3 voor 10 euro. Op Durex is er korting tot 25 procent.” Devisch heeft nog een gouden tip voor de échte koopjesjagers. “De voordeelactie van 20 procent extra korting op twee producten kan gecombineerd worden met andere interessante acties: scheermesjes van Gillette 2+2 gratis, shampoo van Nivea, Elseve of Head & Shoulders 3+2 gratis, Oral B-opzetborstels 1+1 gratis, deodorant van Axe 1+1 gratis en tandpasta van Parodontax 1+1 gratis.”

Voor klanten met een Kruidvat-voordeelkaart is er extra korting: 30 procent op één product. Deze actie is enkel geldig met een geactiveerde voordeelkaart. De kortingen worden berekend op de duurste producten en zijn één keer per klant geldig.

Ontdek hier op welke producten de actie niet van toepassing is.