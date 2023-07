PROMOJAGERS SUPERTIP. Kruidvat geeft 75 procent korting op hele reeks producten: “82,93 euro betaald, 245,25 (!) euro bespaard, superblij mee”

Hoe herken je de eerste symptomen van burn-out? Onze werkexpert laat je in twee minuten meten of je in de gevarenzo­ne zit

1,6 miljard euro. Zoveel betaalden onze ziekenfondsen in 2020 voor de uitkeringen van de minstens 52.000 Belgen die dat jaar thuisbleven van het werk door burn-out of depressie. Wanneer loop je risico op een burn-out? Wat zijn de signalen? En wat is de impact ervan op je loopbaan? “De langdurige gevolgen van een burn-out stoppen niet bij de terugkeer naar de werkvloer”, weet onze werkexpert Stijn Baert. Hij deelt zijn kennis over het onderwerp én een test om na te gaan of jij in de gevarenzone voor een burn-out zit.