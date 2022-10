PROMOJAGERS SUPERTIP. Kipfilets vliegen hier de deur uit: in deze supermarkt betaal je amper 4,99 euro per kilo

Albert Heijn pakt deze week uit met een straffe actie: kipfilet voor slechts 4,99 euro per kilogram. “Onze leden zijn zeer enthousiast over de fikse korting. Er wordt druk over gesproken in onze Facebookgroep ”, vertelt Gunther Devisch, oprichter van Promojagers België aan HLN. De actie is geldig tot en met 23 oktober.

“Het is echt een koopje wanneer je de prijzen vergelijkt met kipfilets in andere supermarkten”, aldus Devisch. Bij Aldi betaal je 8,99 euro per kilogram bijvoorbeeld. Bij Delhaize is dat nog meer: 11,32 euro per kilogram. Devisch heeft nog een extra tip voor de lezers van HLN. “Als de voorraad op is dan kun je aan het onthaal producten uit de promotiefolder bestellen. Ze verlengen dan de promo op de klantenkaart en bellen als het is aangekomen”, luidt het.