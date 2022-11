PROMOJAGERS SUPERTIP. In deze frituren krijg je nu gratis Viandelle, Bicky Burger, Crizly of Ice Tea bij aankoop van pak friet met saus

Het is de Week van de Friet en dat betekent dat je nog tot en met zondag in de watten wordt gelegd in heel wat frituren in Vlaanderen. De leden van Promojagers België - die de strafste koopjes met elkaar delen - zijn erg enthousiast over een promo van Fritkotactie. De deelnemende frituren geven je bij een pakje friet met saus een Viandelle, Bicky Burger, Crizly of Lipton Ice Tea gratis.