PROMOJAGERS SUPERTIP. In deze frituren kan je dit weekend gratis friet met mayonaise krijgen

Europese Centrale Bank verhoogt rente voor het eerst sinds 2011: "Inflatie blijft nog poos ongewenst hoog"

De Europese Centrale Bank heeft voor het eerst sinds 2011 de rente verhoogd. De belangrijkste rentetarieven bij de centrale bank gaan met een half procentpunt omhoog. Met deze stap, die groter is dan economen hadden verwacht, willen de beleidsmakers in Frankfurt de hoge inflatie in de eurozone tegengaan. Volgens ECB-president Christine Lagarde zijn de economische vooruitzichten in de eurozone somber vanwege de aanhoudende oorlog in Oekraïne en de inflatie, die “nog wel enige tijd op een ongewenst hoog niveau zal blijven”.

21 juli