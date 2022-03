PROMOJAGERS SUPERTIP. IKEA serveert gratis Zweedse balletjes

Tot zondag 6 maart

De leden van de Facebookgroep Promojagers België zijn erg enthousiast. Er kwamen al meer dan honderd reacties op een post over de promotie in de groep. “Velen zeggen dat het nu hét moment is om eens langs te gaan", lacht Devisch. “Er wordt wel gewaarschuwd om in de gaten te houden of je de korting echt krijgt. Een van onze leden moest er expliciet naar vragen in de vestiging in Gent.”